На тюменской трассе загорелся автобус

14:31 19 ноября 2019
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Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Сегодня, 19 ноября, в экстренные службы от очевидцев поступило сообщение о том, что на дороге, примыкающей к трассе Тюмень — Ханты-Мансийск и поселку Демьянку, горит автобус. У транспортного средства загорелся моторный отсек.

"Сигнал от очевидцев поступил в 9:41. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Автобус двигался по маршруту Сургут — Демьянка без пассажиров.  Никто не пострадал, причины и ущерб от пожара устанавливаются.

Теги: автобус , пожар , трасса
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