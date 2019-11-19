На тюменской трассе загорелся автобус

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Сегодня, 19 ноября, в экстренные службы от очевидцев поступило сообщение о том, что на дороге, примыкающей к трассе Тюмень — Ханты-Мансийск и поселку Демьянку, горит автобус. У транспортного средства загорелся моторный отсек.

"Сигнал от очевидцев поступил в 9:41. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Автобус двигался по маршруту Сургут — Демьянка без пассажиров. Никто не пострадал, причины и ущерб от пожара устанавливаются.