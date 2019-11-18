На улице Республики тушили пожар в пятиэтажке

13:30 18 ноября 2019
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по адресу улица, Республики, 86 поступило в экстренные службы сегодня в 9:50.

Прибывшим на место пожарным удалось локализовать огонь в 10:21, ликвидировать его — в 10:24. 

"Благодаря тому, что пожарные сработали оперативно и грамотно, жильцы подъезда, вышедшие в начале инцидента на улицу, через минимальное время смогли вернуться в свои квартиры. Сведений о пострадавших не поступало", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

В результате пожара повреждено 20 квадратных метров деревянной обрешетки крыши, причина и ущерб устанавливаются.

Теги: пожар
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