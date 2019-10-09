В Тюмени загорелся автомобиль, пламя перешло на соседнее здание

14:00 09 октября 2019
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области

В Тюмени вчера, 8 октября, в 22.25 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Чекистов. Причиной пожара стало короткое замыкание. 

Пожарные прибыли на место спустя три 3 минуты, в 22.46 пожар был полностью ликвидирован. Автомобиль оказался поврежден огнем по всей площади, также пострадала входная группа здания, расположенного рядом.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных было спасено рядом стоящее здание на сумму 10 млн рублей. Пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Теги: пожар
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