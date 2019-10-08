В многоэтажке на улице Протозанова горел балкон

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сегодня, 8 октября, в Тюмени пожар произошел в 11.46 в жилом доме по улице Александра Протозанова, 10. Возгорание случилось на балконе третьего этажа.

Прибывшие спустя 9 минут пожарные приступили к тушению и эвакуировали 20 человек, из них 3 детей.

"Чуть позже выяснилось, что из зоны опасных факторов пожара до прибытия пожарных подразделений сосед вывел восьмилетнего мальчика. Его осмотрели работники скорой медицинской помощи, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

В 12:25 пожар был полностью потушен. Огнем был поврежден балкон на площади 6 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.