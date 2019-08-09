В Упоровском районе обезвредили гранату

Сотрудники ОМОН обезвредили гранату, найденную в селе Пятково Упоровского района. Ее обнаружил местный житель на своем придомовом участке и вызвал экстренные службы.

"Прибывшие на место сотрудники ОМОН обследовали найденный предмет и определили, что это граната со следами глубокой коррозии. После этого гранату поместили в специальный контейнер и уничтожили накладным зарядом вдали от населенного пункта", — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.