В Упоровском районе обезвредили гранату

Сотрудники ОМОН обезвредили гранату, найденную в селе Пятково Упоровского района. Ее обнаружил местный житель на своем придомовом участке и вызвал экстренные службы.
"Прибывшие на место сотрудники ОМОН обследовали найденный предмет и определили, что это граната со следами глубокой коррозии. После этого гранату поместили в специальный контейнер и уничтожили накладным зарядом вдали от населенного пункта", — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.
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