Около 900 жителей Тюменской области с начала 2019 года привлечены к ответственности за побои

Профилактику повторных преступлений обсудили в прокуратуре Тюменской области на июньском заседании межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения законодательства о профилактике повторных преступлений.

В мероприятии приняли участие представители УМВД России по Тюменской области, а также УФССП России по Тюменской области.

В частности, речь шла о выявлении преступлений в семейно-бытовой сфере, привлечении лиц к административной ответственности за нанесение побоев, эффективности профилактической работы участковых уполномоченных полиции. Участники заседенияф отметили, что одним из действенных инструментов профилактики тяжких и особо тяжких преступлений против личности является привлечение к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). За 5 месяцев текущего года сотрудниками полиции за побои был привлечен 891человек.

В рамках работы группы также была обсуждена организация профилактической работы подразделений межмуниципального отдела МВД России "Ишимский" и ее недостатки.

По итогам заседания рабочей группы выработаны дополнительные меры по повышению качества работы правоохранительных органов в сфере профилактики преступности, сообщает пресс-служба прокуратуры.