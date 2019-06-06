Тоболяк обвиняется в изнасиловании пенсионерки

Уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего жителя Тобольского района. Мужчина обвиняется в изнасиловании 62-летней женщины.

По версии следствия, 1 июня в 13 часов тоболяк в состоянии алкогольного опьянения пришел к пенсионерке и, применяя физическую силу, изнасиловал ее. По сообщению СУ СКР по Тюменской области, мужчина задержан и заключен под стражу.