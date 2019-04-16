В Ишиме 80-летнего пешехода сбили насмерть. Водителя ищут

14:02 16 апреля 2019
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Вчера, 15 апреля,  в Ишиме автомобилем был сбит 80-летний пенсионер. Мужчина погиб, а водитель, предположительно, на автомобиле ВАЗ-2106 скрылся с места наезда.

Инцидент произошел в 21.00 на улице Деповской. Обстоятельства ДТП выясняются, водитель и автомобиль разыскиваются сотрудниками ГИБДД.

"Предварительно, дедушка переходил улицу вне пешеходного перехода, на его одежде не было световозвращающих элементов", — уточняют в Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: гибель , ДТП , пешеходы
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