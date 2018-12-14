В центре Тюмени горит памятник архитектуры

Сегодня днем в центре Тюмени загорелся одноэтажный деревянный дом, расположенный по адресу улица Семакова, 8. Сообщение о возгорании в здании, где размещается ресторан "Золотая черепаха", поступило в экстренные службы в 11:48. Огонь возник в кирпичном цоколе дома.

По сведениям ГУ МЧС по Тюменской области, к этому часу пожар удалось локализовать. На тушение было направлено 46 человек личного состава и 11 единиц техники. По официальной информации, эвакуированных и пострадавших на пожаре нет. Причина и ущерб от возгорания будут устанавливаться.

Дом по адресу улица Семакова, 8 является объектом культурного наследия регионального значения. Жилой деревянный дом был построен в конце XIX века. Он принадлежал семье тюменских купцов Чираловых. В 1911 году к нему было пристроено деревянное крыльцо и подведен каменный фундамент. Вероятнее всего, в это же время здание приобрело пышную архитектурную резную декорацию.

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Влада Нерадовская