В Тюмени возможно резкое ухудшение погоды

Пермские СМИ сообщают, что мощнейший ураган сегодня снес крыши и затопил улицы города. По прогнозам синоптиков-любителей, подобные неприятности могут в ближайшие часы произойти и в Тюмени.

"Неофициальное экстренное предупреждение‼ (Пермский / Свердловская / Тюменская ). В ближайшие три часа в обозначенной зоне ожидаются грозы, конвективные шквалы до 20-25 м/с (локально 27-32 м/с). Возможно выпадение крупного града до 2-4 см. Также существует риск формирования торнадо", - данная информация опубликована в 16:12 в группе "Метеодневник" в соцсети "ВКонтакте".

Отметим, в паблике указывается, что все неофициальные прогнозы и предупреждения созданы любителями-метеорологами и не являются официальными: "Наша информация не является лицензированной и поэтому не может считаться официально достоверной". Также напомним, что ранее об ухудшении погоды и сильном ветре на территории Тюменской области предупреждали и официальные источники.

Фото пермских улиц: