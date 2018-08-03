В Тюмени возможно резкое ухудшение погоды

16:18 03 августа 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Пермские СМИ сообщают, что мощнейший ураган сегодня снес крыши и затопил улицы города. По прогнозам синоптиков-любителей, подобные неприятности могут в ближайшие часы произойти и в Тюмени.

"Неофициальное экстренное предупреждение‼ (Пермский / Свердловская / Тюменская ). В ближайшие три часа в обозначенной зоне ожидаются грозы, конвективные шквалы до 20-25 м/с (локально 27-32 м/с). Возможно выпадение крупного града до 2-4 см. Также существует риск формирования торнадо", -  данная информация опубликована в 16:12 в группе "Метеодневник" в соцсети "ВКонтакте".

Отметим, в паблике указывается, что все неофициальные прогнозы и предупреждения созданы любителями-метеорологами и не являются официальными: "Наша информация не является лицензированной и поэтому не может считаться официально достоверной". Также напомним, что ранее об ухудшении погоды и сильном ветре на территории Тюменской области предупреждали и официальные источники.

Фото пермских улиц:

﻿
1/6

Теги: прогноз погоды , торнадо , ураган
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2018