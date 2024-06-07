В Бердюжском районе устраняют последствия урагана

15:21 07 июня 2024
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В Бердюжском районе ураганный ветер повредил электрические сети, последствия устраняются.

Всем владельцам пострадавших домовладений будет оказана материальная помощь, написал в своем telegram-канале глава Бердюжского района Александр Хуснулин. "Пострадавших нет, но вот ущерб от урагана жителям причинен серьезный. Ураганный ветер нанёс повреждения электрическим сетям, последствия устраняются", - пояснил ситуацию он. 

Ранее Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности опубликовал штормовое предупреждение, о том, что в Тюменской области ожидаются сильный ветер порывами 20 м/с, грозы и сильный дождь.

Теги: ураган
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