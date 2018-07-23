В Ишиме выяснили, кто портит воздух, и решили, как с этим бороться

В Ишиме и Ишимском районе разработали комплекс мер по нейтрализации запахов. Об этом сообщает администрация города.

В администрации Ишимского района выработан комплекс мер по стабилизации ситуации, связанной с неприятными запахами в городе и районе. В заседании комиссии приняли участие представители федеральных ведомств, прокуратуры, областного департамента недропользования и экологии Тюменской области, Управления Росприроднадзора по Тюменскому региону, представители системы здравоохранения и коммунальной отрасли.

В ходе заседания заслушаны доклады о ситуации на трех предприятиях – АО "Аминосиб", ГУП ТО "Ишимский ветсанутильзавод" и ООО "Ишимский мясокомбинат". Наиболее проблемными в отношении запахов являются первые два предприятия.

АО "Аминосиб" в соответствии с разрешительной документацией осуществило сброс сточных вод в водоем без названия. О штрафах за это мы сообщали ранее. Вследствие высоких температур начался активный процесс гниения органических соединений, которые образуются при переработке производственных сточных вод - появился запах. Для стабилизации ситуации принято решение о строительстве усреднителя, который позволит очищенные стоки использовать очистными сооружениями АО "Водоканала". Строительство усреднителя будет завершено до 1 августа. К этому же сроку разработают план по ликвидации очага гниения в озере. АО "Аминосиб" приступает к откачке стоков с использованием имеющихся на предприятии технологий.

Представители областных департаментов сообщили о принятии на уровне региона решения о строительстве нового производства по утилизации останков павших животных. Аналогичное ишимскому ветсанутильзаводу, но современное производство, скорее всего, разместят на территории Голышмановского района. Проектирование объекта начнется в ближайшее время.

В Ишиме предприятие в перспективе закроют. Ну а пока этого не случилось, руководство ветсанутильзавода подготовило письмо в адрес Правительства Тюменской области с просьбой профинансировать расходы по приобретению и монтажу оборудования, которое в последующем может быть использовано на новом предприятии. Оно позволит усовершенствовать систему фильтрации выбросов в атмосферу, осуществлять сбор соковых паров, образующихся в результате производства и тем самым решить проблему с запахами.

Для контроля за решениями КЧС создана рабочая группа. Специалисты детально проработают механизмы, позволяющие нейтрализовать запах. Ситуация находится на особом контроле в Ишимской межрайонной прокуратуре и в Правительстве Тюменской области.

По данным сотрудников областной больницы №4, количество обращений пациентов за последние полтора месяца в медицинские учреждения города не увеличилось. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество обращений по поводу проблем с органами дыхания сократилось, не зафиксировано случаев отравлений, связанных с выбросами в атмосферу продуктов от работы промышленных предприятий. Сотрудники управления территориального отдела Роспотребнадзора сообщили, что в соответствии с замерами на посту гигиенического мониторинга, количество вредных веществ, попадающих в воздух в результате жизнедеятельности муниципалитета, не превышает установленных норм. "Запахи связаны с органическими соединениями, в большей степени носят эстетический характер", - констатировали в ведомстве.