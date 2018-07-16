С начала лета в тюменских водоемах утонули более десяти человек

10:07 16 июля 2018
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Последний утонул в Туре в Заречном микрорайоне днем 15 июля.

По словам очевидцев, на не оборудованном для купания пляже, неподалеку от аквапарка, мужчина отдыхал с женой. 

Тело утонувшего водолазы достали в этот же день.

Как сообщил начальник поисково-спасательного отряда ТОСЭР Евгений Булкин корреспонденту ИА "Тюменская линия", с начала лета в Тюмени водолазы извлекли из различных водоемов более 10 утонувших.

Теги: купание , спасатели , утопленник
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