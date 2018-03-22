В Тюмени задержан объявленный в розыск бывший проректор ТИУ

На днях экс-проректор Тюменского индустриального университета Александр Ошибков был задержан в Тюмени и помещен в СИЗО.

Напомним, бывший проректор по стратегическому развитию, обвиняемый в многомиллионных хищениях у вуза, был объявлен в розыск в начале февраля. Он не пришел на разбирательство в суд по своему делу, установить его местонахождение не удавалось.

Александр Ошибков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и трех эпизодах мошенничества. Так, по версии следствия, летом 2016 года он с сообщником похитил порядка 169 млн рублей под видом продажи ТИУ мобильного бурового комплекса.

По всем эпизодам, в которых замешан Александр Ошибков, Тюменский индустриальный университет заявил гражданский иск на сумму более 181 млн рублей. Рассмотрение уголовного дела назначено на 29 марта 2018 года, сообщает областная прокуратура.

Ранее Центральный районный суд Тюмени приговорил одного из сообщников Ошибкова к четырем годам колонии за мошенничество по предварительному сговору. Приговор был обжалован осужденным, но в марте 2018 года жалоба была отклонена Тюменским областным судом.