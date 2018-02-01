Бывший проректор ТИУ объявлен в розыск

В Тюмени экс-проректор Тюменского индустриального университета Александр Ошибков, которого обвиняют в многомиллионных хищении у вуза, сегодня объявлен в розыск. Также суд постановил заключить его под стражу.

Как сообщает областная прокуратура, сначала была неявка в суд 19 января 2018 года, когда уголовное дело в отношении Ошибкова было назначено к разбирательству. Тогда суд вынес постановление о принудительном приводе Ошибкова в помещение суда 1 февраля 2018 года. "Однако сегодня он доставлен не был, поскольку его местонахождение неизвестно", — сообщается на сайте прокуратуры.

Напомним, что бывшего проректора по стратегическому развитию ТИУ Александра Ошибкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и трех эпизодах мошенничества по предварительному сговору. Так, по версии следствия, летом 2016 года он с сообщником похитил порядка 169 млн рублей под видом продажи учебному заведению мобильного бурового комплекса. Проведение университетом аукциона организовал сам Ошибков. Его единственным участником и победителем стала московская фирма, возглавляемая сообщником проректора. В результате буровая установка, которая действительно имелась у компании, где до определенного времени гендиректором был Ошибков, в университет так и не попала.

По всем эпизодам, в которых замешан Александр Ошибков, Тюменский индустриальный университет заявил гражданский иск на сумму более 181 млн рублей.