В Тюмени разыскивают мужчину, напавшего на юную школьницу

Неизвестный мужчина напал на девочку 2009 года рождения днем 29 декабря в районе дома № 65 по улице Мурманской в Тюмени. Девочка вырвалась и убежала, мужчина после преступления скрылся. По факту нападения на несовершеннолетнюю сотрудники СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело.

На основании показаний ребенка составлен фоторобот преступника. Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 180 см., лицо смуглое, морщинистое, имеется щетина, брови густые черного цвета. На момент совершения преступления был одет: темную куртку (пуховик) длинной до пояса, прошитую крупными стеками на квадраты; шапку (ушанка) черного цвета, ботинки коричневые классические. Также у мужчины были овальные очки в черной оправе.

"Если вы опознали данного человека, являетесь очевидцем преступления либо владеете другой значимой для следствия информацией, просим позвонить по телефонам: 8-904-491-43-25 (оперативный дежурный следственного управления), 112, 02, либо обращаться в следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: 625000, Тюмень улица Шиллера, 44", - отмечает старший помощник руководителя регионального СКР (по взаимодействию со СМИ) Анастасия Лепёхина.