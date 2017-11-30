Из-за ДТП с рейсовым автобусом на трассе Ишим – Бердюжье возбудили уголовное дело

В Тюменской области следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса. Авария произошла сегодня на 4-м километре автодороги Ишим — Бердюжье. Там столкнулись автобус, следовавший из Бишкека в Тюмень, и грузовик Mercedes.

В автобусе находились 28 пассажиров. За медицинской помощью обратились 12 человек. Один из них, 46-летний гражданин Киргизии, был госпитализирован.

По сообщению областной ГИБДД, предположительно, в условиях сильного тумана водитель автобуса, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил фуру.

СК по Тюменской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области