В Тюменской области рейсовый автобус столкнулся с фурой

Сегодня на 4-м километре автодороги Ишим — Бердюжье в Тюменской области столкнулись рейсовый автобус Бишкек — Тюмень и большегруз Mercedes.

В автобусе находились 28 пассажиров, за медицинской помощью обратились 12 человек. По уточненным данным, медиками осмотрены трое детей, находившиеся в салоне автобуса, они не получили повреждений. Госпитализирован в лечебное учреждение один человек, 46-летний гражданин Киргизии. 38-летний водитель автобуса и 55-летний водитель большегруза не пострадали.

По сообщению областной ГИБДД, предположительно, в условиях сильного тумана водитель автобуса, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил фуру. От удара грузовик опрокинулся в кювет, автобус опрокинулся на бок на проезжей части.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии работают ГИБДД, МЧС, скорая помощь и дорожные службы. Всем пассажирам автобуса оказывается необходимая помощь. Движение по автодороге частично ограничено, инспекторы ДПС регулируют движением вручную.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области