Мишка пожаловал в гости к жителям Увата

Медведя видели недалеко от здания районной администрации Увата, в сотнях метрах от детского сада, вблизи жилых домов.

На днях косолапый, бредущий по улице, напугал местного мужчину на утренней пробежке, в понедельник, в метрах трехстах от жилого дома, загнал экскаваторщика в кабину машины.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель районного отдела областного Госохотуправления Леонид Агафонов.

По его словам, разгуливающий по райцентру медведь не из робкого десятка.

"Похоже, это двухлетний медведь-пестун. Мать его от себя уже отогнала - с малышами-медвежатами осталась, вот он и пустился в самостоятельную жизнь", - считает Агафонов и предполагает, что к людям он пришел в надежде раздобыть пропитание - в тайге мало в этом году грибов и ягод.

В областном Госохтуправлении принято решение об отстреле незваного гостя и еще двух медведей, разгуливающих вблизи деревни Увал.

"Видели медведей и в окрестностях других сел района. По всей вероятности, голодные звери этой осенью могут доставить немало хлопот охотинспекторам", - считает Агафонов.