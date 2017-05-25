Суд ждет тюменца, в гараже которого нашли почти 20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

13:45 25 мая 2017
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В Тюмени будут судить коммерсанта, поставлявшего крупные партии поддельного алкоголя на местные оптовые базы и в точки розничной торговли.

Напомним, в конце прошлого года в гараже, который арендовал 41-летний тюменец, полиция нашла и изъяла почти 20 тысяч бутылок водки, виски и коньяка.

Эксперты установили, что изъятый алкоголь был маркирован поддельными акцизными и федеральными специальными марками. Товарно-сопроводительных документов и сертификатов соответствия на спиртное тоже не нашлось. 

Как рассказали в областной прокуратуре, стоимость изъятой продукции в итоге оценили в 3,3 миллиона рублей.

Теги: алкоголь
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