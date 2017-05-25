Суд ждет тюменца, в гараже которого нашли почти 20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

В Тюмени будут судить коммерсанта, поставлявшего крупные партии поддельного алкоголя на местные оптовые базы и в точки розничной торговли.
Напомним, в конце прошлого года в гараже, который арендовал 41-летний тюменец, полиция нашла и изъяла почти 20 тысяч бутылок водки, виски и коньяка.
Эксперты установили, что изъятый алкоголь был маркирован поддельными акцизными и федеральными специальными марками. Товарно-сопроводительных документов и сертификатов соответствия на спиртное тоже не нашлось.
Как рассказали в областной прокуратуре, стоимость изъятой продукции в итоге оценили в 3,3 миллиона рублей.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru