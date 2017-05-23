Тюменского афериста обязали вернуть занятые у сожительницы деньги

В Тюмени вынесли приговор мошеннику за хищение у женщины, с которой он был в отношениях, 250 тысяч рублей.

Напомним, с 34-летним Александром Ладнером тюменка познакомилась в социальной сети "Друг Вокруг", где он был зарегистрирован под вымышленным именем. Настоящее имя он скрывал, так как во "Вконтакте" гуляла информация о том, как он обманывает людей. Женщине он представился директором строительной фирмы, через пару недель они съехались. Вскоре она одолжила ему 50 тысяч рублей на развитие бизнеса, а после еще 200 тысяч рублей — на судебные расходы по делу об угрозе убийством. Через пару месяцев в интернете тюменка наткнулась на пост с фотографией возлюбленного, где говорилось о его аферах. Поняв, что его разоблачили, Ладнер уехал в Москву на два года, так и не вернув долг.

За это время суд признал его виновным по двум другим делам — строительной афере и угрозе убийством. Когда в 2016 году мужчина вернулся в Тюмень, его задержали. По совокупности ему назначили четыре года колонии общего режима и взыскали в пользу пострадавшей тюменки 250 тысяч рублей.