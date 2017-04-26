Обвиненному в мошенничестве тюменскому альфонсу грозит тюрьма

В Тюмени в правоохранительные органы обратилась местная жительница, сообщившая, что проживавший с ней мужчина занял у нее крупную сумму денег и, не рассчитавшись, исчез . В ближайшее время обвиняемый в мошенничестве тюменец предстанет перед судом.

Женщина начала общаться с 33-летним Александром Ладнером на сайте знакомств "ДругВокруг" в 2014 году, где он был зарегистрирован под вымышленным именем. После недельной переписки он пригласил ее в ресторан. По воспоминаниям женщины, в тот день к ее дому он подъехал на автомобиле представительского класса. Ей он рассказал, что возглавляет строительную фирму.

Спустя время Ладнер, сославшись на финансовые проблемы на предприятии, занял у женщины 50 тысяч рублей. Через несколько недель он съехался с тюменкой, с которой на квартире проживал и ее пятилетний сын. Через месяц он занял у нее еще 200 тысяч рублей, сказав, что потратит их на судебные тяжбы по уголовному делу, как выяснилось после, вымышленному.

"За период трехмесячного проживания Ладнер полностью существовал за счет средств потерпевшей, в том числе управлял ее автомобилем Kia Sportage, заправку которого она и осуществляла. Все это время женщина периодически интересовалась, когда он вернет долг, но он каждый раз ее убеждал, что в самое ближайшее время уладит ситуацию и все вернет", — рассказали в областной прокуратуре.

Осенью в группе "Осторожно, мошенник" "Вконтакте" тюменка наткнулась на фотографию Ладнера. В скором времени ей удалось вернуть ключи от квартиры и автомобиля, после чего она заявила тюменцу, что все о нем знает. После этого мужчина съехал и перестал выходить на связь.

Как оказалось, в это же время в суде рассматривалось еще одно уголовное дело в отношении Ладнера по фактам мошенничества. Сейчас мужчина задержан, ему грозит до пяти лет тюрьмы.