Около тысячи спасателей работают в Ишиме на устранении последствий паводка

МЧС России задействовало более 950 спасателей для ликвидации подтоплений жилых домов и придворовых территорий в Ишиме и Ишимском районе Тюменской области.

"Паводковая ситуация в Ишима стабилизировалась. Но тенденция к сходу воды окончательно установится, когда ежесуточная убыль составит хотя бы 10 сантиметров. Пока огромная масса воды давит на гидротехнические сооружения, и мы понимаем, что в любой момент положение может осложниться. Поэтому в Ишиме находится огромная группировка людей и техники", - отмечает губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Напомним, за минувшие сутки уровень воды в реке снизился на 5 см.

В целях недопущения подтопления жилых домой проводится комплекс превентивных мероприятий, в том числе по отсыпке и укреплению дамб, возведению насыпей и другие инженерные мероприятия. Спасателями проведена отсыпка более 35 тысяч кубометров грунта, укреплено 6,5 тысяч метров защитных дамб, выложено более 8 тысяч мешков с песком.

Кроме того, специалисты чрезвычайного ведомства и других экстренных служб оказывают адресную помощь населению, ведут круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки, в том числе с применение беспилотных летательных аппаратов.

Ранее аэромобильной группировкой Главного управления МЧС России по Тюменской области и Уральского регионального поисково-спасательного отряда с подтопленных территорий были эвакуированы более 550 человек, в том числе почти 150 детей, из которых более 130 человек размещены в пунктах временной размещения, сообщает пресс-служба ведомства.