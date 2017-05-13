В Ишиме стабилизируется ситуация по паводку

Фото - "Ишимская правда"

Уровень воды в реке в районе города Ишима начал снижаться - паводковая ситуация постепенно стабилизируется. Об этом на брифинге журналистам сообщил 12 мая губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Ишим и Ишимской районе второй год подряд страдают от разлива рек. В 2016 году огромный поток воды принесли две малых реки Мергень и Карасуль, в зону подтопления тогда попали 1358 домов. Нынче большая вода по реке Ишим пришла из Казахстана.

По словам главы региона, с высоты птичьего полета окрестности города сегодня выглядят пугающе - река Ишим разлилась до размеров моря. Но на самом деле материальный ущерб в этом году по прогнозам будет существенно меньше прошлогоднего.

"В паводке 2016 года пострадали в основном дома, в этом году – дачные участки. По каждому случаю будем разбираться отдельно, ведь для кого-то дачные участки - это единственное жилье. Комиссия муниципалитета уже приступила к оценке причиненного ущерба. Как и в прошлом году, никого не бросим. Ситуация под контролем и никаких оснований для панических настроений нет", - подчеркнул Владимир Якушев.

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Ведется постоянный мониторинг обстановки, осмотр гидротехнических сооружений, на каждом объекте выставлены посты, сообщает пресс-служба губернатора. "Сам лично ночью проезжал, смотрел, люди не спят, караулят, чтобы максимально быстро среагировать на непредвиденное развитие ситуации. Наша главная задача – удержать этот огромный объем воды, чтобы гидротехнические сооружения выстояли",- подытожил он.

По данным на утро 13 мая, уровень воды в реке Ишим снизился на 5 см и составил 973 см. В малых реках тоже наблюдается снижение - на 4 см: Карасуль - 634 см, Мергень - 239 см.