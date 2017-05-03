МЧС: уровень воды на реке Ишим достиг максимально допустимых границ

Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области

Сегодня утром в Казанский район направили часть аэромобильной группировки ГУ МЧС по Тюменской области. 50 человек личного состава с основной и спецтехникой прибудут для оперативного реагирования в случае негативного развития ЧС в связи с паводком.

Напомним, что в Казанском районе продолжает прибывать вода на реке Ишим. На днях там был введен режим чрезвычайной ситуации. По оперативным данным, сейчас уровень воды в реке составляет 828 см, за сутки он увеличился на 4 см. Подтопленных частных жилых домов и социально-значимых объектов нет.

"На сегодняшний день поднятие уровня воды в водохранилищах на реке Ишим в Казанском районе достигло своих максимально допустимых границ. В Казахстане уровень воды в реке Ишим стабилизировался. Сейчас проходят подворовые обходы населения, людям вручаются уведомления о необходимости выезда в пункты временного размещения на период ЧС", — рассказывают в пресс-службе регионального МЧС.