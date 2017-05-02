В тюменском селе отравилась угарным газом и погибла компания молодых людей

В Тюменской области трагедия произошла вчера вечером, 1 мая, в селе Абатском. В доме на улице Восточной обнаружили мертвыми четырех человек. Три девушки и один молодой человек отравились угарным газом.
"По версии следствия, в доме, где находились молодые люди, было установлено газовое оборудование в отопительной печи. В результате засора дымохода продукты горения попали в дом", — сообщает региональный СК.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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