Тюменские спасатели помогли мужчине, провалившемуся под лед Туры

Сотрудники областной службы экстренного реагирования помогли сегодня мужчине, который провалился под лед на Туре. Инцидент произошел в восьмом часу утра на улице Коммунистической (район ДОК),
Как сообщает пресс-служба ведомства, до приезда дежурной смены мужчина практически выбрался из провала и находился в 30-40 метрах от берега. Спасатели при помощи веревки и специальной доски вытащили тюменца из опасной зоны. Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. По предварительным данным, его состояние не вызывает опасений.
Специалисты в очередной раз призывают горожан воздерживаться от каких-либо занятий и работ, связанных с нахождением на льду рек, озер и прудов.
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