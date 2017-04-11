Тюменские спасатели помогли мужчине, провалившемуся под лед Туры

Сотрудники областной службы экстренного реагирования помогли сегодня мужчине, который провалился под лед на Туре. Инцидент произошел в восьмом часу утра на улице Коммунистической (район ДОК),

Как сообщает пресс-служба ведомства, до приезда дежурной смены мужчина практически выбрался из провала и находился в 30-40 метрах от берега. Спасатели при помощи веревки и специальной доски вытащили тюменца из опасной зоны. Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. По предварительным данным, его состояние не вызывает опасений.

Специалисты в очередной раз призывают горожан воздерживаться от каких-либо занятий и работ, связанных с нахождением на льду рек, озер и прудов.