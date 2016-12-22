В ХМАО вчера было минус 62. Но до рекорда далеко

Самой холодной точкой России было вчера Большое Ольховское месторождение в Белоярском районе Югры. По утверждению Znak.com, минус 62 это рекордно низкая температура для региона. Как отмечает Гидрометцентр, 21 декабря мороз обновил абсолютный минимум и в Ханты-Мансийске - до минус 46, что на 4,4 градуса ниже, чем в 1976 году.

Народный календарь не обманул.

Впрочем, российский рекорд составляет минус 77,8 градусов (Оймякон, Якутия), он был поставлен в 1938 году, о чем напоминает РИА "Новости". Так что есть пока, куда стремиться.

Да и июль был необычно теплым, так что все по-честному.

Остается добавить, что из-за холодов тяжело сейчас не только россиянам, но и в Африке. Впервые за почти 30 лет выпал снег... в Алжире: