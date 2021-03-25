Глава Ямала рассказал о приоритетах на 2021 год

Сегодня, 25 марта, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о положении дел в регионе. Глава Ямала подвел итоги прошедшего года и расставил приоритеты на нынешний год.

По словам Артюхова, сейчас на Ямале повышенное внимание уделяется поддержке юных северян. Губернатор поручил департаментам округа заняться разработкой программы по развитию школ искусств. Правительство также планирует превратить привычные классы в творческие студии. В них ребята смогут изучать графику, дизайн, записи звука и видеомонтажа. В разработке — пять подобных школ.

Для организации развития детей запланирована покупка музыкального оборудования. Губернатор отметил, что в последнее время округ закупил порядка полутысячи новых инструментов. В этом году ожидается приобретение еще 150.

Повышенное внимание также будет уделено пространствам для образования на основе библиотек, где уже созданы зоны для мероприятий и тренингов. Такие места 2021 году создадут во многих поселениях региона.

В 2021 году правительство региона продолжит выдачу сертификатов по матпрофилям. Они позволят проходить обучение у лучших педагогов вузов округа.

Дмитрий Артюхов также затронул тему социальной поддержки населения. По просьбам ямальцев губернатор принял решение о сохранении пособий для неработающих пенсионеров при переезде. Ранее 2 тысячи в месяц получали только граждане, живущие на территории округа. Получить эту меру поддержки смогут и те, кто имеет стаж работы не менее 15 лет.

С 2021 года в округе началась программа по переселению жителей Ямала в другие регионы страны. В этом году воспользоваться ей смогут порядка 150 семей. Также была продлена программа по переезду северян в Тюмень.

Семьям кочевников в регионе начнут выплачивать чумовой капитал. Это комплект, необходимый для сбора чума, в который входят материалы, требующиеся для постройки. Стоимость "портфеля" оценивается в 500 тысяч рублей. Меру поддержки смогут получить кочевые семьи при рождении третьего ребенка.

Артюхов отметил, что на территории ЯНАО будет создана новая сеть спортзалов "Северный характер". Их откроют в крупных поселениях региона. Первый подобный зал начал работу в 2019 году в Салехарде. Взрослые и дети смогут заниматься единоборствами и прочими спортивными дисциплинами.

В 2020 году в ЯНАО было открыто шесть новых спортивных объектов. В 2021 планируется сдать еще 18. Так, в Пурпе, Ноябрьске, поселке Уренгой и других поселениях откроются современные лыжные базы.