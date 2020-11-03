В Тюмени пройдут публичные слушания по проекту городского бюджета

12:13 03 ноября 2020
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Фото: pixabay.com

Публичные слушания по проекту бюджета города Тюмени на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов состоятся 12 ноября в здании администрации Тюмени ( улица Первомайская, 20).

Начало публичных слушаний в 18 часов, окончание — в 20 часов. Регистрация участников — с 17 часов.

Ознакомиться с проектом бюджета города Тюмени на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов можно здесь.

Администрация города приглашает принять участие в публичных слушаниях всех желающих.

Теги: бюджет , публичные слушания
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