Более 200 заявок из Тюменской области поступило на конкурс лекторов от Общества "Знание"

Фото: Российское общество "Знание"

Всероссийский конкурс Знание.Лектор собрал 19610 заявок из всех регионов страны. 1500 лекторов среди взрослых и студентов примут участие в региональном этапе, который пройдет с 20 августа по 14 ноября. Конкурсанты проведут авторские лекции в своих регионах при поддержке местных филиалов Общества "Знание" и пройдут онлайн-собеседования с экспертами.

В конкурсе приняли участие 207 просветителей из Тюменской области — это 31-е место по стране и 4-е по Уральскому федеральному округу.

Большинство местных лекторов выбрали для себя следующие тематики выступлений: "Педагогика, образование и наставничество", "Карьера и саморазвитие" и "Наука и технологии".

Максим Шереметьев в течение 9 лет профессионально занимается общественной деятельностью. Основные его проекты направлены на военно-патриотическое воспитание и укрепление семейных ценностей. Он — член президиума Всероссийской общественной организации "Союз Отцов", руководитель всероссийского проекта "Папы против травли", эксперт многих конкурсов, таких как социальные проекты "Моя Идея" и "Тюменский кампус", "Родные города", "Моя страна – моя Россия".

Ведущий специалист нефтегазодобывающей компании "Роснефть" Дмитрий Савельев проводит тренинги по личностному росту и по развитию корпоративной культуры, направленные на эффективность бизнеса.

Николай Нефагин – тьютор Центра непрерывного повышения профмастерства Тюменского института развития образования и учитель русского языка и литературы. Николай успешно учит молодых педагогов создавать креативные уроки, а также с особым трепетом помогает старшим коллегам осваивать медиапространство.

"Мы проанализировали заявки и выявили ключевой тренд. Лекторы не просто делятся знаниями, а подкрепляют их собственным примером. Так, авторы заявок по тематике “Семейные ценности” — родом из многодетных семей или сами многодетные родители. Они делятся ценностями, которые существуют внутри их собственных семей: любовь, доверие, верность, сплоченность, поддержка. Мы считаем, что такой подход и выделяет лекторов Общества “Знание”, позволяет им стать нравственным ориентиром для слушателей", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Демография участников разнообразна: это люди от 14 до 75 лет из около 2 тысяч населенных пунктов, включая села и деревни с населением менее тысячи жителей. Они представляют самые разные профессии, в том числе редкие: футуролог, исследователь Арктики, мастер спорта по интеллектуальной игре Го, арахнолог, больничный клоун, физик-экспериментатор, мастер-настройщик музыкальных инструментов и др.

Преподавателей широкого круга дисциплин объединила тематика "История и сохранение исторической памяти". Авторские лекции по истории подготовили учителя русского и английского языков, обществознания, биологии, химии, физики, астрономии. Помимо ключевых страниц отечественной истории конкурсанты рассказывают об истории региональной ветеринарии, горного дела, казачества, церковного права, служб безопасности России, работы кинологической службы во время Великой Отечественной войны.

Много талантливых ученых готовы выступить с лекциями по тематике "Наука и технологии". Они разрабатывают инновационные решения для разных отраслей экономики: повышают безопасность предприятий через VR-технологии, изучают психологию роботов, создают новые технологии по лечению бесплодия и наследственных заболеваний.

Участники Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества "Знание" и выступать на местных просветительских мероприятиях. Необходимую теоретическую подготовку конкурсанты проходят на онлайн-платформе Знание.Академия. 70 победителям среди взрослых и студентов подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

Конкурсанты также могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса "Другое Дело". Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.