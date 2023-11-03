Провести "Ночь искусств" тюменцы могут в музее-заповеднике

Археологический музей-заповедник на озере Андреевское приглашает тюменцев и гостей областной столицы на программу в честь всероссийской культурной акции "Ночь искусств". Мероприятия пройдут 4 ноября с 16:00 до 22:00.

В рамках комплексного билета гостей музея-заповедника ждет путешествие по трем экспозициям: "Из глубины веков", "Под бубен вечного аргиша" и "В предместье Андреевских озер". Посетители самостоятельно познакомятся с древними памятниками археологии, этнографии, предметами культуры и быта, традициями, верованиями, обрядами, мифами и легендами предков, населявших территорию современной Тюменской области многие сотни лет назад. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Также тюменцы могут принять участие в платных мероприятиях и экскурсиях. Так, в 18:00 и 19:00 стартует экскурсия "Человек и огонь" по основной экспозиции "Из глубины веков". Экскурсия посвящена истории взаимодействия человека с огнем. Будут продемонстрированы керамические изделия, которые позволяли древнему человеку готовить пищу, а также будет раскрыта технология применения огня при обработке металла и в быту. Возрастная категория 6+



В 20:00 и 21:00 пройдёт 45-минутная экскурсия в темноте "Сказы Хранительницы Андреевских легенд". В ходе экскурсии единственным источником света станут лампы, которые будут у каждого посетителя. В ходе мероприятия гости узнают о быте и фольклоре сибирского крестьянства. Категория 12+



Кроме того, на мероприятии "Символы Севера" с 16:30 до 18:30 участники "Ночи искусств" смогут угостить лакомством и сфотографироваться с символом Севера - оленем. А в 16:30, 17:00 и 17:30 пройдёт мастер-класс "Искусство меткости", где гостям музея помогут овладеть навыком стрельбы из лука. Категория 6+



Наконец, в 19:00 начнется часовая музыкальная программа "Песни у костра". Здесь можно будет согреться, перевести дух, попить чай, послушать песни и принять участие в живом исполнении вместе с приглашенным музыкантом Марией Михайловой. Вход свободный! Категория 6+



Археологический музей-заповедник расположен на 23 км трасс Тюмень-Омск. Узнать подробнее о событиях музея можно по телефону: +7 (3452) 76-67-67. Получить более подробную информацию о мероприятиях музеев Тюмени, Тобольска и Ялуторовска в рамках "Ночи искусств – 2023" можно на официальном сайте.

