В Тюмени открылся "Двор мастеров"

Фотография предоставлена Тюменским агентством развития креативных индустрий

"Двор мастеров" открылся на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Проект реализован Тюменским агентством развития креативных индустрий при поддержке ООО "РН-Уватнефтегаз".

Двор расположен на территории центра эстетического воспитания "В доме Буркова", в котором занимаются более 2 400 воспитанников в возрасте от 2 до 70 лет. Главная особенность двора – его функциональность. Самые маленькие гости могут позаниматься с бизибордами, порисовать мелом, гости постарше поработать на верстаках, заняться живописью. В будние дни двор работает для воспитанников центра эстетического воспитания, а в выходные открывается для всех гостей.

Глава города Тюмени Руслан Кухарук поздравил воспитанников и преподавателей центра эстетического воспитания "В доме Буркова" и всех тюменцев с появлением новой ремесленной площадки и отметил, что она создана при поддержке компании РН-Уватнефтегаз, традиционно поддерживающей проекты, связанные с развитием социально-значимой инфраструктуры.

Генеральный директор тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев отметил: "Двор мастеров" - настоящий подарок, сделанный компанией РН-Уватнефтегаз, гармонично вписался в жизнь улицы, славной своей историей. Непосредственно рядом с двором восстанавливается мастерская знаменитых реставраторов Шитовых, многие программы дополнительного образования центра эстетического воспитания "В доме Буркова" получат свое развитие благодаря созданной инфраструктуре, двор может стать и точкой притяжения туристических групп, участники которых теперь могут попробовать себя в ремесленном деле".

Генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" Евгений Армянинов отметил:

"РН-Уватнефтегаз" - одно из крупнейших предприятий Тюменской области, мы следуем политике социальной ответственности. Мы живем и работаем на тюменской земле и нам не безразлично как живет область и наши земляки. Поэтому с начала реализации Уватского проекта мы принимаем активное участие в решении социальных задач в регионе и развитии инфраструктуры. Наше сотрудничество с регионом закреплено в соглашение между компанией "Роснефть" и Тюменской областью. Особое внимание мы уделяем подрастающему поколению – это будущее области, будущее нашей страны, поэтому стараемся создать самые лучшие условия для развития, обучения, занятий спортом, интересного и полезного досуга. Совместно с руководством Тюмени и Агентством креативных индустрий мы создали эту детскую площадку на первой пешеходной улице в исторической части города. Это не просто место для игр. Ее задача – в занимательном, доступном для детей формате популяризировать среди детей интерес и уважение к рабочим профессиям, передать традиции мастеров Тюмени. Мы уверены, что "Двор мастеров" станет точкой притяжения не только для детей из центра эстетического воспитания "В Доме Буркова", но и для всех маленьких горожан и гостей города".

Открытие объекта приурочено ко Дню города. Это уже стало традицией предприятия – совместно с администрацией города делать жителям Тюмени подарки в преддверии праздника.

Тюменское агентство креативных индустрий отмечает, что "Двор мастеров" - это значительно больше чем просто обновление инфраструктуры площадки. Это, в первую очередь, проект по сохранению памяти о ремесленничестве в Тюмени, профориентация подрастающего поколения, возможность и новое креативное пространство, открытое для горожан.