Более восьмидесяти трав и овощей подходят для выращивания на подоконнике

Наиболее популярные из микрозелени, сообщается на сайте Россельхознадзора, пшеница, рожь, овес, петрушка, рукола, свекла, капуста, салат, морковь, горох, редис, шпинат, кинза, огуречная трава, укроп, щавель.
- В микрозелени содержится до 40 раз больше питательных веществ, чем во взрослом растении. В молодой зелени много хлорофилла. Он уменьшает окислительные процессы в организме и препятствует всасыванию канцерогенов в желудочно-кишечном тракте человека. Микрозелень полезна для антиоксидантной системы человеческого организма, которая отвечает за молодость, сообщает Тюменская линия.
Для выращивания микрозелени необходимо минимум затрат: семена, пластиковый поддон, бумажное полотенце, пульверизатор. Есть много способов выращивания. Самый простой: намочите бумажные полотенца, а затем хорошо отожмите их.
Поместите бумагу на дно лотка, разложите семена. Накройте сверху целлофаном или пищевой пленкой и выставите лоток в темное место, как только появятся первые всходы, уберите укрытие и выставьте на подоконник, и следите за тем, чтобы бумага оставалась влажной. Для этого опрыскиваем до 2–3 раз в день пульверизатором. Через 10-14 когда ростки достигнут нужной длины, срежьте их ножницами, промойте урожай проточной водой и добавьте в пищу и вы получите продукт содержащий большое количество витаминов, которых нам так не хватает зимой.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru