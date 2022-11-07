Топ-5 продуктов от зимней хандры

Список продуктов-антидепрессантов, добавление которых в рацион поможет справиться с осенней и зимней хандрой, опубликовал Роспотребнадзор.

Создать хорошее настроение могут не только доброта окружающих, дружеская поддержка или прогулка с любимым человеком. Это по силам сделать и для привычных нам продуктов. Настроение человека напрямую зависит от того, что мы едим - ведь в пище содержатся питательные вещества, уровень и баланс которых влияют на эмоциональное и психологическое состояние.

В топ-5 продуктов-антидепрессантов входят:

1. Мясо. Курица, говядина, свинина содержат незаменимую аминокислоту тирозин. Она увеличивает уровень дофамина - гормона счастья, а еще норэпинефрина. Мясо не просто улучшает настроение, оно еще и повышает концентрацию внимания и благотворно влияет на память. Витамин B12, который содержится в мясных волокнах, помогает справиться с бессонницей и депрессией.

2. Бананы. Это один из самых известных продуктов-антидепрессантов. Аминокислота триптофан, которую содержит этот фрукт, усваивается организмом, где он превращается в "гормон счастья" серотонин. Серотонин поднимает настроение и улучшает сон, снимает депрессию и тревожность. В бананах также много витамина В6, который защищает нервную систему от негативного воздействия. А еще этот фрукт полезен при хронической усталости и хандре.

3. Темный горький шоколад с содержанием какао-бобов не менее 78%. О чудесных свойствах этого продукта отлично знают мамы, дети и студенты. Благодаря фенилэтиламину, содержащемуся в какао-бобах, в организме вырабатываются известные эндорфины, которые делают нас чуточку счастливее. Помимо этого шоколад содержит много магния, что позволяет бороться со стрессом.

4. Морская капуста. Для хорошего настроения и самочувствия организму крайне важен гормон адреналин. Его дефицит может вызвать появление хронической усталости, ухудшение эмоционального фона и развитие депрессии. Функцию регуляции уровня этого гормона несут надпочечники, а для их полноценной работы необходимы витамины группы B. В морской капусте очень высока их концентрация, поэтому ее можно использовать для улучшения настроения.

5. Каша, в особенности - овсяная и гречневая. Эти виды крупы имеют высокую концентрацию того самого триптофана, который при переработке в организме способствует образованию серотонина. Более того, эти каши способствуют естественной регуляции уровня сахара в крови. Это важно, поскольку от него зависит уровень инсулина, который доставляет триптофан к мозгу, где тот уже и перерабатывается в серотонин.