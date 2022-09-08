Ольга Швецова после поездки в Краснодон завела Telegram-канал

Председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова завела свой Telegram-канал, чтобы, как она написала, делиться с подписчиками своими впечатлениями и мыслями.

"Доброе утро, дорогие! Только что прилетела из нашего подшефного региона в ЛНР. Расскажу вам об этой поездке чуть позже. Мне очень хочется поделиться впечатлениями и мыслями о Краснодоне и Краснодонской земле, поэтому завела канал. Будем на связи!" - сообщила Швецова в первом посте.

Делегация Тюменской области работала на Краснодонщине в ЛНР с понедельника, 5 сентября, целью поездки было знакомство с учебными заведениями, изучение их потребностей в помощи и поддержке.