Тюменка из Новофедоровки: у нас все хорошо, отдых продолжается

После нескольких дней с момента ЧП на аэродроме вблизи Новофедоровки жизнь крымчан и гостей полуострова постепенно входит в привычную колею.

Редакция "NewsProm.Ru" связалась с Полиной Жидецкой, которая с семьей переехала из Тюмени в Крым и открыла там гостевой дом "Ромполь". Она рассказала нам о том, как реагировали люди на случившееся, много ли случаев отказа от приезда, как сейчас обстановка на побережье:

"Когда прозвучал первый взрыв, поняли, что он произошел на аэродроме. Для безопасности собрали всех гостей с другой стороны нашего гостевого дома. Там практически не чувствовалась взрывная волна. Стекла у нашего дома целые, только двери немного перекосило в подсобных помещениях, но они были совсем тонкие.

В первые минуты возникли мысли уехать за пределы посёлка, но все быстро поняли, что нам ничего не угрожает и происходит только на территории аэродрома, поэтому решили остаться. Старшая дочь стала отвлекать детей играми, чтобы они не боялись. Взрослые достали арбузы, всякие вкусности, когда всё закончилось поехали за шашлыками. В итоге организовали общий стол и всем гостевым домом сели ужинать.

Никто из наших гостей не уехал, хотя практически все на автомобилях и им ничего не мешало это сделать. Сегодня все пошли на море, гуляли на набережной. Вечером обсуждали экскурсии, чтобы спланировать и посмотреть интересные места Крыма.

Из тех, кто забронировал номера на вторую половину августа – позвонили, написали, уточнили обстановку. Все наши гости очень здраво и объективно оценивают ситуацию. Сняла бронь только одна семья, остальные планируют ехать.

Накануне встретили семью из Сургута, сегодня встречаем на железнодорожном вокзале многодетную семью из Тюмени. Отдых продолжается".

Фото из аккаунта Полиной Жидецкой в ВК