Волонтёры-медики предлагают тюменцам стать донорами костного мозга

Биоматериал для включения тюменцев в регистр доноров костного мозга соберут волонтеры - медики Тюменского ГМУ на акции в Тюмени 6 августа. Она пройдет на площадке фестиваля "Джем" (ул. Володарского, 27/1).

Попасть в регистр сможет здоровый человек старше 18 лет, весом более 50 кг. Для этого в медицинской палатке участник акции возьмет мазок из полости рта, который затем оправится на типирование в лабораторию.

Студентка педиатрического факультета медуниверситета Жанна Акопян:

Четвертый год мы проводим в Тюмени просветительские акции по вопросам донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. За это время нашими силами регистры пополнили 130 потенциальных доноров. С января 2022 года мы выходили на мероприятия уже шесть раз.

На сайте вуза отмечается, что волонтеры хотят получить грант Росмолодежи на просветительский "Делись до мозга костей", чтобы провести серию викторин, запустить рекламные видеоролики с информацией о включении в регистр доноров костного мозга в тюменских автобусах, колледжах и вузах. Результаты конкурса станут известны на VI Всероссийском форуме волонтеров-медиков в Москве 7-10 августа.