Системы видеонаблюдения в новых жилых кварталах Тюмени могут подключить к АПК "Безопасный город"

Идею подключить к АПК "Безопасный город" новые жилые комплексы города на заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений озвучил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Застройщики при вводе в эксплуатацию оснащают дома системами видеонаблюдения, данные хранятся на внутренних серверах. Уже проведен ряд переговоров, видеопоток с этих жилых комплексов может быть направлен в общую систему.

Заместитель губернатора Павел Белявский поддержал это предложение, дав поручение проанализировать техническую и финансовую составляющие вопроса и представить отчет к следующему заседанию координационного совета, сообщается на сайте регионального правительства.

Правоохранительный сегмент АПК "Безопасный город" включает в себя более 3 600 камер видеонаблюдения, установленных в 23 муниципальных образованиях области. Большая часть - 2620 видеокамер работают в парках, скверах, надземных и подземных пешеходных переходах, объектах транспортной инфраструктуры города Тюмени. Системами видеоаналитики, а именно распознаванием лица, обладают 250 видеокамер, они есть и в Тюмени, и в Тобольске, и в Ишиме. В 2022 году благодаря видеомодулю было задержано 48 человек, которые находились в розыске, годом ранее — 29, сообщил на заседании заместитель начальника полиции УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов.