В Тюмени два безымянных проезда могут назвать в честь Инкермана и Херсонесса

Проезд Инкерманский и проезд Херсонесский могут появиться в Тюмени. Комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и УДС рассмотрит предложение о присвоении данных названий безымянным элементам улично-дорожной сети территории планировочного района № 1 "Березняковский".

На портале "Я решаю!" указывается, что с предложением о присвоении проездам крымских географических имен выступила инициативная группа жителей города Тюмени.

Проголосовать за названия жители города могут на портале "Я решаю!", до окончания опроса осталось семь дней. . Посмотрите карту.