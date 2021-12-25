В Тюмени проходит конкурс детских и семейных рецептов

Онлайн-проект "Детская кухня" стартовал в Тюмени. Организаторы предложили поделиться в социальных сетях семейными рецептами, с которыми легко справится ребенок, чтобы по итогам сформировать сборник детских рецептов.

Для участия в конкурсе нужно сфотографировать ребенка на кухне во время готовки и приложить рецепт блюда, которое он готовит. Заявки принимают до 26 декабря на почту dkvodnik@mail.ru. А поступившие рецепты собираются в альбом в группе во Вконтакте. Сейчас в нем порядка 80 рецептов, пишет "Вслух.ру".

В рамках конкурса дети делятся семейными рецептами по приготовлению печенья, блинчиков, сырников, пирогов, пиццы, салатов, супов и т.д. К примеру, юные участники Андрей и Александр решили опробовать советский рецепт из бабушкиной тетради. В "Домашнем торте" четыре коржа: без добавок, с какао, с маком, с орехами. На каждый корж потребуется одно яйцо, 0,5 стакана муки, 0,5 стакана сметаны, 0,5 стакана сахара, 0,5 ч. ложки соды или разрыхлителя, 1 ч. ложка крахмала. Каждый корж выпекать 30-40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Воспитанница детского сада Кира предложила современное блюдо - "Спагетти Болоньезе". Нужно отварить спагетти по рецепту на упаковке. На сковороде обжарить лук, добавить фарш, жарить 3-6 минут. Затем - сладкий перец, порезанный кубиками, соль, перец, специи по вкусу и жарить еще минут пять. После этого добавить томатную пасту и немного воды, уменьшить огонь и тушить под крышкой 20 минут. На тарелку выложить спагетти и добавить соус с фаршем.

Еще один воспитанник детсада Сергей предложил новогоднюю закуску Finger food (на два укуса). Для нее потребуется тостовый хлеб раскатать в пласт, нарезать на треугольники и завернуть с помощью шпажки. Отсадить из кондитерского мешка творожный сыр. Во внутрь добавить нарезанные соленый огурец, маслины, лимон, шпроты.