В Голышманово заработал первый частный ветеринарный кабинет

Первый частный ветеринарный кабинет открылся в поселке Голышманово. Инициатором стала ветеринар Светлана Полещук, которая ранее работала как индивидуальный предприниматель на дому и оказывала помощь домашним питомцам.

Светлана Полещук - квалифицированный специалист, училась на ветеринара в Омском институте. Сначала работала в городах, потом переехала в Голышманово.

"Работать из дома не очень было удобно, поэтому раздумывала: либо уезжать из посёлка и наниматься на работу, либо открыть свой ветеринарный кабинет. Теперь веду приём кошек и собак в специально оборудованном месте. Есть кабинет первичного приёма, дневной стационар и операционная. Пока оказываю прежние услуги, но появилась и новая – чистка зубов животных ультразвуком. Раньше эту процедуру рекомендовала своим клиентам проходить в городских ветклиниках", - рассказала предпринимательница.

Количество хвостатых пациентов у Светланы Полещук зависит от сезона.

У Алёны Беляевой пять кошек, которых она и её дочка подобрали на улице. Ранее Светлана Полещук лечила их питомцев на дому, теперь они приходят в ветеринарный кабинет.

"Рада, что у неё появилось светлое и просторное помещение для оказания ветеринарных услуг. Сюда нам приходить удобно, а главное – врачу удобно принимать наших животных", - поделилась жительница.

В социальных сетях хозяева четвероногих тоже радуются открытию веткабинета. В дальнейшем его владелица планирует приобрести диагностическое оборудование, чтобы оказывать помощь животным ещё более оперативно и качественно. В мечтах у ветеринарного врача – открыть собственную ветаптеку и небольшой магазин с продукцией для домашних животных, пишет "Мегатюмень".