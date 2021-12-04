Тюменские ветеринары напоминают о необходимости чистить зубы своим питомцам

Ветеринары советуют тюменцам чистить зубы своих домашних животных – кошек и собак. Делать это нужно не менее двух раз в неделю, а лучше – ежедневно. Приучить питомца к процедуре можно постепенно.

Как рассказала тюменский ветеринар Ольга Алентьева, начинать чистку лучше ватным диском, а потом переходить к щетке. Специальные палочки и игрушки полностью от налета зубы не очищают. Особое внимание следует уделить животным с неправильным прикусом.

Периодически нужно проводить полную санацию ротовой полости под наркозом. В процедуру входит чистка ультразвуковая, полировка с полировочной пастой, удаление всех больных зубов, осмотр ротовой полости, лечение десен по необходимости. По времени весь процесс занимает около 1-2 часов. До введения наркоза при необходимости делается УЗИ сердца животному.

Ветеринар уверена, что зверям лучше жить вовсе без зубов, чем с больными, ведь сообщить о боли они не могут. При этом даже без зубов они смогут нормально питаться сухим кормом. Санацию ротовой полости следует делать в среднем раз в год. Перед процедурой важно 6-8 часов животное не кормить, а вот после процедуры давать еду пациенту можно сразу, пишет "Тюменская область сегодня".