В Тюмени пройдут показы танцевальных спектаклей из разных городов России

Показы танцевальных спектаклей из Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми и других городов России пройдут в Тюмени с 13 по 15 декабря в рамках гостевой программы Международного фестиваля SOMA. Также зрители смогут посетить мастер-класс "Умное тело" и лекцию "Художественное восприятие в танце. Ракурс перформативных практик". Мероприятия будут проходить в МТЦ "Космос".

13 декабря откроет гастрольную программу спектакль "Спят медведи и слоны" от Театра современного танца из Челябинска. Эта постановка о доверии в современном мире вошла в Long List 2022 "Золотой Маски". 14 декабря можно посмотреть сразу три спектакля по одному билету. Спектакль о грусти об уходящем лете "Август – вечер воскресенья" от пермского Молодежного театра танца Shake dance group. Постановка "Побочный эффект" о погоне за новыми ощущениями от омского коллектива Two Me Dance Company. Спектакль LOOP о людях и их взаимоотношениях со временем от Танцевальной компании "Полуночники" из Санкт-Петербурга. Хореограф-постановщик – представительница физического контемпорари (современного танца) в России Елизавета Тарабанова.

15 декабря хореографические гастроли завершатся показом двух спектаклей. В постановке "Ок" танцевальная компания "Окоём" из Екатеринбурга покажет, как люди общаются в новой реальности интернета. Театр современного танца из Перми в постановке "reКонструкция" покажет, как музыка из балета сочетается с формами хореографии.

Посетить МТЦ "Космос" можно при предъявлении паспорта и QR-кода с портала "Госуслуг", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".