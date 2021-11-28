Физинструкторы детских садов Тюмени стали призерами областного конкурса

Более 100 человек со всей Тюменской области стали участниками конкурса профессионального мастерства среди специалистов физкультуры и спорта. Борьба велась в трёх номинациях. Среди специалистов дошкольных учреждений призерами стали два тюменских педагога.

Первое место завоевала инструктор физической культуры детского сада № 101 Светлана Шабалина – молодой творческий педагог. Она в профессии уже почти 10 лет и все это время работает в 101 детском саду. На конкурсе инструктор представила проект "Изучение базовых шагов степ-аэробики с детьми старшего дошкольного возраста". Педагог уверена, что занятия со степ-платформами развивают у детей чувство ритма, формируют правильное дыхание, четкость движений, повышают уровень физической подготовленности и укрепляют здоровье детей. Кроме того, проект победителя имеет и большой воспитательный, образовательный потенциал, развивает творческие способности дошкольников.

Третье место областного конкурса заняла Лилия Чистякова, инструктор по физической культуре детского сада № 7. Она уже несколько лет успешно приобщает дошкольников к программе всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Воспитанники детского сада № 7 ежегодно становятся обладателями знаков ГТО, в том числе и золотых. На конкурсе педагог представляла свой опыт с помощью проекта "Развитие координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста для сдачи норм ГТО" и провела практическое занятие "Веселый стадион".

Признание на профессиональном конкурсе получили также участники, работающие в тюменских общеобразовательных учреждениях. В номинации "Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства" лидером стал инструктор городского шахматного клуба и учитель физкультуры гимназии №1 Дмитрий Лимарь. В специальной номинации "За преданность профессии" отмечена учитель физической культуры гимназия №83 Юлия Румянцева, пишет "АиФ - Западная Сибирь".