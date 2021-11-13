Тюменские дачники рассказали о секретах хранения урожая

Тюменским дачникам важно не только собрать хороший урожай, но и сохранить его, особенно с наступлением зимы. Для этого важно правильно подготовить продукты, сложить и обеспечить необходимый температурный режим.

Как отмечают специалисты, есть необычный способ сохранения моркови в свежем и сочном виде до весны в погребе. Её выкладывают слоями в деревянный ящик и заливают жидким глиняным раствором. В квартире опытные огородники рекомендуют сложить корнеплоды в картонные коробки, обильно пересыпать песком или луково-чесночной шелухой, а затем убрать в кладовку. Также держать морковь зимой можно на балконе, сложив ее в стеклянные банки, а если ударят морозы – банки накрыть крышками.

Свёклу рекомендуется хранить в песке, торфе или опилках в погребе или любом другом прохладном тёмном месте. Хранение в холодильнике свеклы возможно в течение 2-4 месяцев в плотно завязанном целлофановом пакете.

Капусту надо хранить в подвале в подвешенном к потолку состоянии, связав по два кочана. Лучше всего при температуре около 0 ºC и очень высокой влажности воздуха, до 100%. Также можно сложить кочаны для хранения в погребе на полках или решетках, удалив корни и обернув каждую головку бумагой. Газета для этого не годится, поскольку типографская краска содержит вредные вещества. Еще вариант – положить каждую головку в целлофановый пакет вместе с комком бумаги. Зимой нужно регулярно осматривать хранящиеся вилки и удалять листья, которые стали гнить.

Лук стоит держать в деревянных ящиках, сетчатых мешках, в безразмерных колготках или сплетенным в косы в подвешенном состоянии, но в этом случае листья с лука не обрезают. Лук нельзя хранить в несколько слоев, поскольку от этого луковицы запотевают и портятся. Не стоит использовать для хранения лука полиэтиленовые пакеты, потому что важна хорошая вентиляция.

Чеснок в небольшом количестве можно очистить от шелухи и опустить для хранения в банку с подсолнечным маслом или с мукой. Твердокорые сорта тыкв, как и цуккини, можно поместить на шкаф или закатить под кровать, где они могут храниться не только до весны, но и до следующего урожая. Целую тыкву храните на сухом чердаке, а разрезанную - в холодильнике. Кабачки нужно разложить на полке так, чтобы они не соприкасались между собой. Их лучше съесть до весны, пишет "АиФ - Западная Сибирь".