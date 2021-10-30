Жители Ялуторовска присоединились к акции "Спасибо, тренер"

В Ялуторовске проходит акция "Спасибо, тренер". Жители города публикуют в социальных сетях видеоролики, посвященных спортивным тренерам и их вкладу в жизнь спортсменов и обычных людей.

Своими видеоработами ялуторовчане планируют рассказать о том, как тренеры не только прививают любовь к спорту, но и помогают становлению личности. Видео будут опубликованы в группе "ВКонтакте" АНО "Точка".

"Я тренер по танцевальному спорту, поэтому ко мне пришла идея создать и воплотить данный проект. На примере тренера и спортсмена мы хотим показать, как важно ценить заботу старшего поколения", — поделился инициатор проекта Алексей Юшков.

Для участия в акции нужно записать видеопоздравление и опубликовать его в социальных сетях с хэштегом #спасиботренер. Флешмоб приурочили ко Дню тренера, который празднуют 30 октября.

В проекте уже приняли участие абсолютный чемпион Тюменской области по шахматам Тагир Мировалов, бронзовый призер чемпионата России по шахматам Эдуард Мировалов и чемпион мира по гиревому спорту среди ветеранов Кенесар Койше, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".