В Областной инфекционной клинической больнице вспоминают первого главного врача

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

В 2021 году первому главному врачу Областной инфекционной клинической больницы в Тюмени Исааку Лопатухину исполнилось бы 100 лет. В свое время он заложил традиции, когда общими усилиями побеждали вспышки опасных инфекционных болезней.

Исаак Лопатухин – ветеран Великой Отечественной войны, отличник здравоохранения, Заслуженный врач РСФСР, имел награды: медаль "За победу над Германией", орден Красной Звезды. Он вступил в должность главврача инфекционной больницы г. Тюмени в 28 лет, в феврале 1949 года. За его плечами уже был опыт начальника госпиталя на фронтах Великой Отечественной войны. Главный врач сумел привлечь в больницу неравнодушных и грамотных специалистов, создал мощный квалифицированный коллектив, а коечный фонд больницы под его руководством вырос от 40 до 210 единиц.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, врачи ОИКБ продолжают дело своего первого главврача. С апреля 2020 года основной корпус Областной инфекционной клинической больницы работает как моноинфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Здесь первыми в России вылечили реанимационного пациента от этого опасного заболевания.

С начала пандемии во всех моноинфекционных филиалах тюменской ОИКБ прошли лечение более 16 тысяч пациентов, в том числе за 9 месяцев 2021 года – около 10 тысяч. Это стало возможным благодаря исторически накопленному профессиональному опыту борьбы с опасными инфекциями, а также современной дыхательной и диагностической аппаратуре, поступившей в медорганизацию во время пандемии.

Специалисты уверены, что в борьбе с инфекционными заболеваниями самое важное – это профилактика, и призывают тюменцев внимательно относиться к своему здоровью: соблюдать масочный режим, следить за гигиеной рук и не забывать, что вакцинация – основа профилактики коронавируса.