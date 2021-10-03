Тюменский гериатр рассказал, как сохранить здоровье в пожилом возрасте

Сбалансированное питание – залог здоровья в старости, утверждает тюменский гериатр Областной больницы №19 Марина Чесалина. По словам эксперта, многое также зависит от образа жизни в молодости и физической активности.

Врач отметила, что предпочтение стоит отдавать здоровой пище, ограничить употребление жирной, жареной пищи, не злоупотреблять легкими углеводами. Осторожнее нужно быть с крепким чаем и кофе, они уменьшают всасывание железа. Лучше пить обычную воду и стараться соблюдать питьевой режим – выпивать не менее двух литров воды в день. Не стоит также злоупотреблять солью, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В зависимости от различных заболеваний важно соблюдать прописанную диету.

Состояние здоровья в старости также во многом зависит от того, какой образ жизни человек вел в молодости и какой ведет сейчас. Занятия физической культурой, активная жизненная позиция помогают сохранить бодрость духа, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

В Тюменской области проживает более 330 тысяч пожилых людей, из них 65 тысяч — одинокие или одиноко проживающие. Более 70 человек - долгожители в возрасте 100 лет и более. На социальном обслуживании на дому находятся около 7 тысяч человек, в домах-интернатах проживают 4 тысячи человек. Все одинокие пожилые граждане, проживающие в сельской местности, находятся в зоне внимания участковых социальных работников.