На тюменских предприятиях проводят зарядки для сотрудников

Фото департамента по спорту и молодежной политике Администрации Тюмени

Около трех тысяч работников из 29 организаций Тюмени стали участниками межведомственного проекта "Физкультура на производстве" в 2021 году. Для них на предприятиях проводили гимнастику во время перерывов в течение дня.

Как отмечают специалисты, это достаточно простой способ поддерживать свое тело в тонусе: для выполнения упражнений сотрудникам даже не нужно покидать свои рабочие места. Кроме того, регулярное занятие производственной гимнастикой повышает работоспособность.

Всего предусмотрено два варианта проведения гимнастики. В первом случае на предприятия и в организации выезжают спортивные волонтеры-студенты. Занятия в рамках проекта они проводят бесплатно. Во втором случае трудовые коллективы самолично организуют зарядку в удобное для себя время, основываясь на видеоматериалах, которые им предоставляют эксперты проекта.

Проект стартовал в начале 2021 года, его главная цель - привлечь тюменцев трудоспособного возраста к систематическому занятию физкультурой и спортом. Идея спортивной инициативы, реализуемой в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", принадлежит специалистам департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Присоединиться к проекту могут все желающие, пишет "Тюменская область сегодня".